«Ens volen tornar a tancar dins l'armari»: MÉS per Palma denuncia el blanqueig del PP amb motiu del Dia de l’Orgull LGTBI

Els regidors de MÉS per Palma, acompanyats de membres del partit, han penjat aquest dimarts la bandera LGTBI al balcó de la seva seu. La formació municipal ha fet una crida a tota la societat perquè se sumi massivament a les mobilitzacions de l'Orgull LGTBI d'aquesta setmana.

El regidor de MÉS per Palma, Miquel Àngel Contreras, ha criticat la postura del batle perquè «durant aquesta legislatura han cedit en tot davant l'extrema dreta i han desmantellat les polítiques impulsades pels governs d'esquerres».

Contreras ha acusat el PP d'intentar «blanquejar les seves polítiques penjant la bandera de l'Arc de Sant Martí del balcó de Cort, però ho fa girant l'esquena a les entitats que defensen aquests drets i que hi participaven els anys anteriors».

El regidor també ha assenyalat que el PP ha eliminat tot el programa d'activitats del Dia de l'Orgull i de l'Octubre Trans, que «servien per sensibilitzar sobre els drets del col·lectiu».

Contreras també ha recordat el suport del PP a l'«obertament homòfob Gabriel Le Senne» així com les declaracions de la portaveu municipal, Mercedes Celeste, eximint de responsabilitats l'Ajuntament davant una recent agressió LGTB-fòbica a l'EMT.

«Ens trobam davant un context on els valors democràtics de la convivència i el respecte a la diversitat estan greument amenaçats. Els discursos d'odi promoguts per l'extrema dreta i per sectors reaccionaris de la societat, i parcialment comprats pel PP, estan donant ales a conductes LGTB-fòbiques i a agressions verbals i físiques cap al col·lectiu», ha subratllat el regidor ecosobiranista.

«Ens volen tornar a tancar dins l'armari. Qüestionen els avanços legislatius fets a Balears i a l'Estat en matèria LGTBI. No ho consentirem. Feim una crida a tota la societat a mobilitzar-se en defensa dels drets democràtics i a participar massivament tant en la manifestació de divendres com en les diferents activitats programades al voltant de l'Orgull», ha conclòs Miquel Àngel Contreras.