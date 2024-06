Emaya fa comptes recollir entre 15 i 18 tones de residus per la celebració de Sant Joan

Emaya espera recollir de 15 a 18 tones de residus, principalment vidre i plàstic, dins de l'operatiu especial a la nit de Sant Joan a Palma.

Així ho ha explicat el regidor de Medi Ambient i president d'Emaya, Llorenç Bauzá, en declaracions als mitjans des de la platja de Ciutat Jardí, amb motiu del dispositiu especial de neteja per la Nit de Sant Joan.

L'operatiu ha començat a les 03.00 hores i continuarà en marxa fins a les 13.00 hores, aproximadament. Una seixantena d'operaris --16 més que l'any anterior-- pentinen les zones de bany de Palma i també punts com el Parc de la Mar.

L'operatiu d'enguany també ha incrementat la capacitat de recollida i utilitza un aromatitzant de llimona. «En dies com avui on hi ha consum d'alcohol, hi ha gent que fa el que no ha de fer en la via pública», ha explicat Bauzá, que assenyalava per això que aquest aromatitzant permet «que la ciutat llueixi en millors condicions».

La gran afluència de persones ha fet que la neteja a la platja de Can Pere Antoni hagi començat uns 45 minuts més tard. L'any passat aquesta platja va quedar neta a les 06.00 hores i enguany ha acabat prop de les 08.00 hores.

D'altra banda no hi ha hagut incidents destacables, excepte que hi ha hagut gent «que no volia partir perquè encara volia continuar fent festa», segons ha indicat el regidor.