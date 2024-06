El Pi assegura que Cort «vol assassinar» el comerç de proximitat de Palma

El Pi-Proposta per les Illes Balears ha demanat a l'Ajuntament de Palma que «abandoni la idea» d'ampliar les zones de Gran Afluència Turística a la resta de Ciutat. «Aquesta mesura només acabarà de matar el comerç de proximitat de Palma», ha assegurat el secretari d'El Pi Palma, Miquel Quetglas. Cal recordar que aquesta zona, que actualment està delimitada de les avingudes cap al centre de Palma, permet que els comerços puguin elegir horaris i tenir llibertat per determinar els dies i hores d'obertura al públic.



«La majoria dels comerços que es troben en aquesta zona són botigues i comerços de proximitat, que dia a dia, han de lluitar contra les grans superfícies i les grans marques», ha explicat Quetglas. «Hem de donar més oportunitats als petits comerciants perquè sinó tendrem una ciutat sense identitat», ha incidit.



Juntament amb Quetglas, el conseller portaveu d'El Pi, Antoni Salas, ha recordat que el mes de febrer vàrem presentar una moció a la institució insular perquè aquestes zones no es poguessin ampliar. «Vàrem recollir una reclamació de les patronals PIMECO i Afedeco, perquè les grans superfícies, com Porto Pi o el FAN, quedin al marge d'aquestes zones. Els grups de govern de PP i VOX varen denegar mantenir-les i ara els seus companys de Cort volen ampliar-les», ha explicat Salas. «No pot ser que només pensin en els grans comerços i deixin sempre tirats el petit i mitjà comerç», ha insistit.



Per acabar, el secretari d'El Pi Palma, ha recordat que «el que hauria de fer l'Ajuntament de Palma és augmentar les freqüències de busos de l'EMT, donar tiquets d'aparcament gratuïts als clients d'aquestes botigues i incrementar la neteja i la seguretat a les zones comercials de la Ciutat». Salas i Quetglas han reivindicat la importància del comerç de proximitat i han reclamat a Cort que «no l'enfonsi» amb mesures com aquesta.