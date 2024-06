ARCA recull signatures per evitar l'actual projecte de construcció del Beach Club del Baluard

ARCA ha llançat una recollida de signatures per intentar evitar la construcció de l'actual projecte del Beach Club del Baluard. L'entitat vol aconseguir canviar el model de terrassa que es vol autoritzar al baluard de Sant Pere.



Així, ARCA demana a les tres administracions que estan al patronat del Baluard, és a dir, Govern, Consell i Ajuntament de Palma, que «replantegin el model de terrassa per evitar l'impacte innecessari i agressiu».



«Les tres administracions han de donar les passes necessàries per aconseguir una terrassa lliure de parets separadores, tendals, grans jardineres, mobiliari innecessari i apropiació d'un espai públic de gran valor patrimonial», ha dit l'entitat.



Segons ARCA, «sempre hem dit, i repetim, que és correcte que hi hagi un bar o restaurant vinculat al Museu, però de cap manera es pot permetre la invasió que es vol consumar. Com una iniciativa de conscienciació, proposam a la ciutadania que doni suport a evitar el Beach Club al Baluard».



Tal com informa l'entitat, si algú vol donar suport a la proposta d'ARCA, tan sols ha de fer arribar el nom complet al WhatsApp d'ARCA: 638 16 88 41. En un sol dia han rebut 150 adhesions. «Continuarem treballant per evitar perdre la personalitat d'un mirador i un patrimoni fonamental per a la ciutat», ha sentenciat l'entitat.