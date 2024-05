Progreso en Verde carrega contra Cort: «L'Ajuntament de Palma sí que pot retirar les llicències dels conductors de les galeres»

El partit animalista Progreso en Verde ha carregat aquest dissabte contra «la incompetència i la passivitat» de l'equip de govern de l'Ajuntament de Palma a l'hora de controlar el servei de transports de galeres a cavalls de la ciutat.



Guillermo Amengual, president del partit, respon així a la portaveu de l'equip de govern, Mercedes Celeste, que afirmava que Cort «no tenia capacitat normativa per a retirar llicències als conductors de les galeres».



El nou enfrontament entre Progreso en Verde i Cort ve per la no retirada de la llicència al conductor de la galera «dels estables dels horrors» de la Indioteria, «malgrat totes les greus infraccions que té en el seu historial».



Segons el partit, recentment el conductor d'aquesta galera ha estat vist donant servei per Ciutat «malgrat dir el contrari l'Ajuntament de Palma». Amengual ha posat diverses denúncies per l'incompliment de la normativa i estacionar diàriament darrere del BUS turístic, malgrat «estar prohibit».



«A què juga Cort? S'han llegit l'ordenança de les galeres de Palma? Per què a aquest menador se li continua permetent tenir els cavalls en males condicions en els estables dels horrors? Ha passat la revisió pertinent? Per què no se li retira la llicència tenint l'historial de greus infraccions?», es pregunta Amengual.



Amengual ha recordat que segons l'Ajuntament, el conductor de la galera en qüestió, tenia la llicència suspesa «per no passar la revisió veterinària i tenir als cavalls en mal estat». Des del mes d'agost passat, «no prestava servei fins fa a penes uns dies». «En el temps que tenia la llicència suspesa, li van aixecar dues actes policials per intentar donar servei i va ser enviat de nou als estables», ha explicat Amengual.



Segons ha assegurat el partit animalista, «la normativa és molt clara sobre aquest tema. Donar servei amb la llicència suspesa és motiu de retirada definitiva de la llicència».