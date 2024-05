L'EMT incorpora 15 nous conductors de la darrera convocatòria

L'Empresa Municipal de Transports de Palma ha incorporat un total de 15 nous conductors procedents de la darrera convocatòria d'estabilització de places.

Els professionals, nou homes i sis dones, han estat rebuts a les cotxeres de l'EMT pel regidor de Mobilitat, Antoni Deudero, i el gerent de l'EMT Palma, Juan José Elías, segons ha explicat l'Ajuntament de Palma.

Deudero els ha donat la benvinguda a l'EMT, un servei que ha qualificat d'«essencial», ja que atén les necessitats de mobilitat «no només dels residents a Palma, sinó també de ciutadans d'altres parts de Mallorca i d'altres illes, així com milions de visitants cada any».

Els nous conductors s'incorporaran en els pròxims dies a la plantilla de l'EMT, que arribarà a un total de 650 conductors per donar servei en 40 línies, diverses d'elles amb diferents itineraris, inclòs el servei nocturn.

La seva incorporació es produeix després d'una setmana de formació específica aplicada al seu lloc de treball, per familiaritzar-se amb sistemes com la targeta horària, la màquina de bitllets o el reglament de transport urbà de viatgers de Palma, entre altres aspectes. També han rebut formació en resolució de conflictes, prevenció de l'estrès, salut laboral i atenció al client, completada amb pràctiques durant tres dies acompanyats per conductors veterans.

Aquests reforços, juntament amb altres mesures adoptades per la direcció actual, tenen com a objectiu reforçar el servei per donar resposta a les necessitats de la ciutadania, ja que l'EMT ha incrementat el nombre d'usuaris en un 40 per cent.

D'altra banda, l'EMT ha obert recentment la convocatòria per constituir una nova borsa de treball de fins a 150 places per a conductors, pel procediment de concurs de mèrits.

La convocatòria, que està disponible a la seu electrònica de l'EMT Palma i romandrà oberta fins al dia 26 de maig per a aquells que facin el tràmit a través del registre electrònic, o fins al divendres 24 de maig per a aquells que vulguin presentar la documentació de forma presencial, que hauran de fer-ho en l'horari estipulat d'oficines.

L'Ajuntament ha indicat que l'objectiu d'aquest concurs de mèrits és que sigui un procediment «àgil» i «ràpid» per poder incorporar el màxim nombre de conductors al mes de juny, i així poder garantir la prestació d'un servei públic "suficient" per als usuaris.