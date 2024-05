Progreso en Verde: «El PP decideix amnistiar el conductor de les galeres dels estables dels horrors»

Gran indignació al partit animalista Progreso en Verde: «El PP ha decidit amnistiar el conductor de les galeres de cavalls dels estables dels horrors, que presumptament tenia la llicència suspesa per a prestar servei, després de greus infraccions i prestar servei amb cavalls en males condicions i aquest dimarts torna a circular per Palma, com si no hagués passat res».

L'historial d'infraccions de normatives, ordenances i lleis del conductor d'aquesta galera és «tremendament extens» i l'Ajuntament de Palma «podria haver-li retirat la llicència però ha optat per continuar donant tracte de favor als conductors de les galeres i mirar cap a una altra banda», ha denunciat Progreso.

El partit explica la situació: «L'estiu del 2022 es va sancionar aquest conductor per prestar servei amb un cavall ancià i coix. A l'estiu del 2023 se li va immobilitzar la galera per prestar servei amb cavalls en males condicions i no passar la pertinent revisió veterinària. També entre el 2023 i el 2024 se li varen obrir diversos expedients per tenir els cavalls en males condicions, als estables dels horrors de la Indioteria. Avui dia els cavalls continuen malvivint en un zulo entre excrements i aigua. Se li varen obrir expedients tant del Seprona, la Conselleria d'Agricultura i Sanitat. Desenes de denúncies per estacionar en lloc no permès a Antoni Maura i sobreexplotar el cavall, per no respectar el torn corresponent. Queixes de ciutadans i turistes pel seu comportament. Discussions contínues amb la Policia Local».

Per tot això, Progreso en Verde es demana com és possible que continuï prestant servei. «Què més ha de passar perquè actuï l'Ajuntament? Segons sembla el PP està tornant el favor a part dels seus votants, els conductors de les galeres. Portarem el cas davant del jutjat, Defensor del Poble i al Parlament Europeu».

Crítiques a la Policia Local per no fer complir l'ordenança

D'altra banda, Progreso en Verde qüestiona la passivitat de la Policia Local a l'hora de fer complir l'ordenança i sancionar els conductors de les galeres.

«No pot ser que se'ls telefoni perquè aixequin acta de les infraccions dels conductors de les galeres i «o bé no acudeixen o, si ho fan, només se li crida l'atenció i no aixequen acta de les infraccions».

Finalment, Progreso en Verde anuncia que convocarà una manifestació «contra el tracte de favor del PP cap als conductors de les galeres».