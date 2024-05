ARCA demana la neteja «immediata» de les pintades aparegudes en el Baluard del Príncep de Palma

L'Associació per la Revitalització dels Centres Antics (ARCA) ha demanat aquest dilluns la neteja «immediata» de les pintades que han aparegut en el Baluard del Príncep, a Palma.

L'entitat ha recordat que aquesta zona ja va ser rehabilitada, per la qual cosa ha instat la seva ràpida actuació amb la finalitat d'«evitar l'efecte imitació per part dels incívics».

Segons ARCA, les murades tenen un nivell màxim de protecció, així que les pintades no constituirien una infracció lleu, sinó un delicte penal. Per això, han insistit que «s'ha de fer el possible per descobrir els autors de l'agressió a aquest patrimoni».