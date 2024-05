El PP nega que hi hagi cap retrocés en matèria de llengua mentre les Balears clamen a favor del català

El Correllengua 2024 és com un llamp que recorr totes les Illes Balears i Pitiüses i il·lumina la lluita per la Llengua catalana a tots els racons de la nostra geografia, i anuncia el gran tro que serà la Diada per la Llengua d'aquest diumenge, 5 de maig, a es 18.00 hores, a la plaça Major de Palma.