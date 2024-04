OCB: «La Diada per la Llengua serà un bon termòmetre de mobilització davant l'extrema dreta»

L'Obra Cultural Balear (OCB) creu que la celebració de la Diada per la Llengua el proper 5 de maig a la plaça Major de Palma serà «un bon termòmetre» per a comprovar la mobilització social a Mallorca davant de la «violència i actitud obsessiva de l'extrema dreta política».

En roda de premsa, el president d'OCB, Antoni Llabrés, ha afirmat aquest dijous que per a la concentració, sense celebrar-se des del 2019, s'esperen «milers i milers de persones que es mobilitzaran a favor d'un valor com la llengua pròpia del territori».

Per la seva banda, el president de Joves de Mallorca per la Llengua, Pau Emili Muñoz, ha detallat que estan implicats al Correllengua al voltant de 48 municipis de Mallorca, cinc més de Menorca i tres d'Eivissa i Formentera.

El programa començarà a les 17 hores amb un ball popular a càrrec de Magranes. Tot seguit, el Correllengua es desplegarà entre el carrer Aragó fins a la plaça Major, on es farà l'acte central de la jornada a les 18 hores. El dia finalitzarà a les 19 hores quan se celebrarà una altra ballada, amb Música Nostra.

Entre les raons que defensen les dues associacions per a participar a la Diada, Llabrés ha destacat que, en aquests moments difícils i complicats per a la llengua catalana, les forces polítiques han de «tornar al consens estatuari en matèria lingüística», alhora que exigeixen «polítiques valentes i decidides» per a la seva promoció i el fre «a les mesures de caràcter involutiu que desgasten la llengua».

Llabrés ha marcat que, en els 11 mesos de legislatura del PP amb el suport extern de VOX, s'ha eliminat el requisit de català a la sanitat pública, s'ha incorporat l'espanyol a les comunicacions oficials del Parlament i s'ha aprovat el pla de segregació lingüística, que amenaça el model que ha funcionat raonablement bé en els darrers 20 anys.

Per això, ha plantejat que l'OCB i Joves de Mallorca per la Llengua estan disposats a col·laborar amb els poders públics, «des de la independència», per tal de «plantar cara davant de qualsevol mesura regressiva».