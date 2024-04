Vianants Mallorca i Enginyeria sense Fronteres a l'Ajuntament de Palma: «És una vergonya que s'hagi de lluitar per drets tan bàsics com la salut i respirar aire net»

Les associacions Vianants Mallorca i Enginyeria sense Fronteres han expressat la seva «més rotunda disconformitat» amb la decisió de l'Ajuntament de Palma de cancel·lar la seva adhesió a la Xarxa de Ciutats que Caminen.

Segons han informat les dues associacions en un comunicat, «malgrat que l'anterior govern va fer passos tímids cap a un model de ciutat més amable i saludable, decisions com aquesta mostren que aquest Ajuntament només vol veure passos enrere».

«Les polítiques de l'equip de govern actual es corresponen amb una posició negacionista de l'evidència científica i mostren que no té cap intenció de millorar la ciutat per a caminar i gaudir de l'espai públic amb llibertat, salut i seguretat», han expressat.

En aquesta línia, totes dues associacions han recordat que la Xarxa es va crear per a ajudar els municipis a fer ciutats més verdes. Així, han agregat que, amb un «preu simbòlic» de 3.000 euros anuals, la ciutat comptava amb el treball i suport d'un gran equip tècnic de reconegut nivell en polítiques de mobilitat que moltes ciutats i pobles d'Europa i de tot el món ja estan aplicant des de fa temps.

«La transició cap a ciutats més verdes i saludables comença per aconseguir que els trajectes més curts dins de ciutats puguin fer-se a peu o amb bici, i que les persones més febles no sofreixin els errors urbanístics i de circulació. Desgraciadament, el dret a l'accessibilitat universal el tenen només els cotxes», han censurat en el comunicat conjunt Vianants Mallorca i Enginyeria sense Fronteres.

Per tot això, han considerat «una vergonya que avui dia s'hagi de lluitar encara per coses tan bàsiques com el dret a la salut, a respirar aire net i el dret de gaudir de l'espai públic amb garanties».

«Es veu que no hi ha imaginació ni voluntat de coneixements per millorar Palma», han conclòs.