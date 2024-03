L'Ajuntament de Palma autoritza 200 noves llicències temporals de taxis per fer front a la temporada turística

L'Ajuntament de Palma ha aprovat aquest dilluns, a través d'un decret, 200 noves llicències municipals de taxi, amb caràcter temporal, per «fer front» a la temporada turística i «evitar l'escassetat» d'aquest servei entre l'1 de maig i el 31 d'octubre.

El regidor de Mobilitat, Toni Deudero, ha explicat que l'objectiu és oferir un millor servei tant als residents com als visitants, a causa de la demanda que hi ha en aquestes dates. Així, en comparació amb l'any passat, hi ha hagut un augment de 149 permisos i ha especificat que, del total, «190 seran ordinàries i deu, per a taxis adaptats».

L'autorització, segons ha remarcat Deudero, és de caràcter personal i intransferible, per la qual cosa no es podrà traspassar ni arrendar la llicència municipal.

A més, la prestació del servei es limitarà als municipis de Palma i Marratxí. Cal recordar que no es podrà iniciar cap recorregut en el recinte del port, aeroport i les zones de Can Pastilla i Platja de Palma, en concret, des del carrer Déntol fins a la divisòria amb el terme municipal de Llucmajor.

Finalment, el regidor ha recordat que les noves incorporacions varen ser acordades amb els representants del sector en la Comissió de Seguiment del Sector del Taxi, comptant que hi ha 1.246 llicències de taxis en l'actualitat.