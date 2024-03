MÉS per Palma: «Cort regala i hipoteca Son Fusteret»

MÉS per Palma ha criticat aquest dilluns la licitació publicada per l'Ajuntament de Palma en la qual «el PP torna a privatitzar» el recinte de Son Fusteret i, a més, ha titllat de «simplement ridícul» el lloguer anual de 20.000 euros que s'exposa en el plec d'explotació.

Sobre aquest tema, el regidor ecosobiranista, Miquel Àngel Contreras, ha reclamat una gestió «sota criteris d'interès públic i cultural», pel fet que és l'únic espai públic de Palma on es realitzen concerts i trobades culturals de mitjà i gran format a l'aire lliure. Així, ha valorat que l'objectiu seria fomentar una programació «diversa» amb la participació del sector local.

També ha opinat que les condicions econòmiques per a l'explotació de Son Fusteret són «ridícules», pel fet que el lloguer durant els següents 12 anys, prorrogables a altres tres més, serà finalment «l'equivalent a 1.666 euros al mes».

A més, ha fet referència a la Llei de l'Impost de Societats, apuntant que les inversions en arts escèniques i música en viu obtenen unes deduccions de fins al 120 per cent. Per tant, »sobre una inversió de 280.000 euros que s'exigeix en els plecs al llarg d'aquests anys, l'empresa adjudicatària ja ha guanyat el 20 per cent». Per tant, ha conclòs, «Cort regala i hipoteca Són Fusteret».

Finalment, el regidor ha assenyalat que el govern municipal, encapçalat pel batle, Jaime Martínez, «està perdent l'oportunitat de recuperar l'espai» i ha advertit que està havent-hi promotors que «ja opten per altres municipis» per a desenvolupar les seves propostes culturals.