La primera estació virtual de BiciPalma aterra a l'estadi del RCD Mallorca

El tinent de batle de Mobilitat, Toni Deudero, i el CEO de Negocis del RCD Mallorca, Alfonso Díaz, han presentat aquest dilluns la primera estació virtual de BiciPalma, ubicada als voltants de l'Estadi Mallorca Son Moix. Aquesta nova iniciativa permetrà als aficionats i espectadors del RCD Mallorca, que siguin usuaris del servei de BiciPalma, acudir els dies de partit a l'estadi amb bicicleta.

A l'acte també hi han estat presents la gerent de la Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes i BiciPalma, Lydia Pérez, el director general d'Esports, David Salom, i Miguel Ángel Bennassar, gerent de l'IME.

El tinent de batle de Mobilitat ha explicat que aquesta primera estació virtual «té com a objectiu facilitar els desplaçaments a l'estadi dels espectadors i usuaris de BiciPalma els dies de partit, oferint així una alternativa més de transport públic que promou la mobilitat urbana sostenible».

Alfonso Díaz, per la seva banda, ha remarcat la importància d'aquesta estació pionera, destacant que permetrà avançar en la mobilitat sostenible i «alleujar l'alt nombre de persones que acudeixen als seus vehicles a veure els partits del Mallorca».

Per utilitzar l'estació virtual, els usuaris del servei hauran d'estacionar la bicicleta dins de la zona delimitada com a estació virtual, tancar el cadenat ubicat a la roda posterior de la bicicleta i confirmar la finalització del trajecte a través de l'aplicació. La novetat d'aquest servei és l'absència d'ancoratges, i no hi ha limitació en el nombre de bicicletes que es puguin deixar a aquesta zona.

L'estació virtual estarà clarament identificada a terra amb el logotip de BiciPalma i, un cop finalitzat el partit, els usuaris podran accedir al mateix espai per tornar en bicicleta.

Deudero ha subratllat que «gràcies al servei de Bicipalma, l'Ajuntament de Palma i el RCD Mallorca continuen incentivant la mobilitat sostenible dels espectadors i aficionats en els seus desplaçaments a l'estadi, reflectint el seu rotund compromís amb la sostenibilitat». Així, continua treballant en la instal·lació de noves estacions de Bicipalma per incrementar l'actual parc de bicicletes públiques i reforçar així la mobilitat sostenible a Ciutat.

N'és una prova que la SMAP, per a aquest any, té pressupostada una partida de 800.000 euros ja aprovada pel consell d'administració que permetrà ampliar el servei amb un total de 16 noves estacions i incorporar més de 150 bicicletes elèctriques a la flota actual, una xifra que permetrà que el total de bicicletes elèctriques de la flota creixi fins a un 38%.

A més, també creixerà el nombre de bicicletes elèctriques disponibles, ja que la flota actual està formada per 930 bicicletes, de les quals 280 són elèctriques i 560 mecàniques. Amb la inversió aprovada per a aquest exercici, el nombre de bicicletes elèctriques s'elevarà a les 430.