Clara Ponsatí: «Mentre ens hi deixem la pell, continuarem sent catalans»

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM), cada cert temps, organitza sopars col·loquis amb persones referents de la política i/o de la cultura dels Països Catalans. Divendres passat, la diputada al Parlament Europeu, Clara Ponsatí, va ser la convidada d'honor del sopar al restaurant Sa Creu de Petra.

Josep Palou, membre del secretariat de l'ASM, va ser l'encarregat de fer la presentació de Clara Ponsatí, qui també va parlar del seu llibre 'Tots i ningú', un autoretrat personal i col·lectiu, i crònica d'una trajectòria vital i acadèmica molt rica i d'un compromís polític al llarg dels anys. Després del sopar va contestar a les preguntes que li varen plantejar alguns dels comensals. L'eurodiputada estava acompanyada per Jordi Graupera, candidat a la batlia de Barcelona a les eleccions municipals de 2019.

Després de la benvinguda al més del centenar de persones que omplien de gom a gom la sala del restaurant, per part de Joan Planes, president de l'ASM. Durant la presentació es va fer esment del suport a la Unió Esportiva de Petra, així com a l'entrenador de futbol que va patir una discriminació lingüística per l'arbitra del partit entre l'aleví B del Petra i el Cardassar. Aquest rebuig a la discriminació lingüística, una més per raó de xerrar la llengua materna, on aquesta és oficial des de fa segles, va rebre un intens i emotiu aplaudiment per tots els participants al sopar.

Al llibre 'Tots i ningú, editat per La Campana, Clara Ponsatí explica «Si quan nosaltres tornem a casa Catalunya no és independent, haurem tornat, però no serem lliures. No som a l'exili pel que vam fer o pel que diuen que vam fer. Som a l'exili perquè som catalans i som independentistes. Mentre hi hagi independentistes, hi haurà repressió, exili i presó. Ha passat sempre. Per això és una enganyifa contraposar el diàleg a la independència. La història de Catalunya no es repeteix per casualitat. Es repeteix perquè no som lliures. No serveix de res ajornar la independència. No serveix de res cercar el nostre lloc a l'Estat espanyol. A l'Estat espanyol no hi tindrem mai lloc si no deixem de ser catalans. Ho han viscut els nostres avis, els nostres pares i ara ho estem vivint nosaltres. I ho viuran els nostres fills i els nostres nets si nosaltres ara defallim».

Clara Ponsatí i Obiols, nascuda a Barcelona l'any 1957, és professora d'Economia i política catalana. Va ser consellera d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya al govern de Carles Puigdemont. El juliol del 2017 va ser nomenada consellera d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya al govern de Carles Puigdemont, càrrec del qual va ser destituïda pels poders espanyols quan van intervenir la Generalitat el 27 d'octubre de 2017. Tres dies després, es va exiliar a Brussel·les juntament amb Carles Puigdemont i tres consellers més del govern, Lluís Puig, Antoni Comín i Meritxell Serret. El març de 2018 es va reincorporar a la Universitat de Saint Andrews (Escòcia), d'on era catedràtica. Des de febrer del 2020 és diputada al Parlament Europeu dins de la candidatura Lliures per Europa.