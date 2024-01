L'Ajuntament de Palma es desmarca de la conferència de Gil-White: «Ni organitzam ni patrocinam, només deixam l'espai»

L'Ajuntament de Palma s'ha desmarcat de la conferència del sionista Francisco Gil-White que hi ha programada a la Biblioteca de Cort aquest dimecres i ha al·legat que el Consistori «ni organitza ni patrocina» aquestes qüestions malgrat que el logo de l'Ajuntament sigui al cartell.

«L'Ajuntament només deixa els espais a entitats ciutadanes que, en temps i forma, els sol·liciten per a dur a terme una activitat, en aquest cas una conferència», ha assenyalat la portaveu de Cort aquest dimecres en roda de premsa.

Cal recordar que Ciutadans per Palestina ha convocat una concentració a la plaça de Cort aquest dimecres en el marc d'aquesta conferència oferta per l'antropòleg Gil-White, que «justifica el genocidi d'Israel contra el poble palestí».

Interrogada per aquesta qüestió, Celeste s'ha limitat a reiterar que l'equip de govern «defensa la llibertat de les entitats ciutadanes per a dur a terme activitats que siguin absolutament legals a les instal·lacions que són de tots, les municipals».

«Als espais municipals hi caben tots; l'equip de govern no és ningú per dir què es parla, qui ho parla i a qui s'hi convida», ha finalitzat Celeste, esperant que la conferència d'aquest dimecres «es pugui desenvolupar de forma normalitzada i que tothom respecti el dret democràtic de les persones a reunir-se».

Cal tenir en compte que els treballadors de la Biblioteca de Cort han emès un comunicat on afirmen sentir-se «incòmodes» pel fet d'acollir aquesta conferència i han remarcat que «les biblioteques públiques estan a favor de la pau i en contra dels genocidis».