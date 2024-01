Presenten l’anuari 'La Ciutat en Transició' del 2023, una edició marcada per l'habitatge, el turisme i la llengua

Aquest dijous, Palma XXI ha presentat la tercera edició de l'anuari 'La Ciutat en Transició', que repassa la realitat de Palma del 2023 que aquest any ha estat marcada pel canvi de govern municipal. Com bé han explicat a la introducció de l'anuari, «mig any després de les eleccions, podem afirmar que la transició política del passat mes de maig ha redefinit no sols el color de l'Ajuntament, sinó també les polítiques urbanístiques, d'habitatge i culturals de la ciutat. La paleta de la política local ha estat transformada, i amb ella, el llenç sobre el qual es projecta el futur de Palma».

A la publicació han fet un repàs de l'actualitat anual des de quatre marcs diferents: la transició urbanística, la transició econòmica, la transició social i la transició ecològica. A través de les notícies dels mitjans que s'han anat publicant des de gener fins a desembre de ja l'any passat, es fa una selecció de temes que han estat rellevants i s'analitzen. Precisament, l'anuari de 2023 ha estat marcat per grans temes com l'habitatge, el turisme o la llengua.

En aquest sentit, per exemple, no han passat desapercebuts temes com la gestió de Son Busquets i el futur de l'antic quarter. L'anterior govern municipal apostava per fer-hi habitatges de lloguer social, mentre que l'actual proposa un model de lloguer a preu taxat per a «no crear guetos». Tampoc s'han deixat d'anomenar el futur del Pla General, l'eliminació del projecte de l'Eix Cívic de Cotlliure, el Decret d'Habitatge, les obres de Passeig Marítim, la mobilitat en bicicleta i patinet, la retolació del Mercat de Pere Garau, entre altres.

Finalment, l'anuari s'ha complementat amb articles d'opinió i diferents texts que s'han fet per part de l'Obra Cultural Balear, de Palma XXI i dels membres d’aquesta entitat Jaume Garau, Climent Picornell i Miguel Reyero. 'La Ciutat en Transició' s'ha presentat a la Biblioteca de Cort de la mà de la presidenta de Palma XXI, Cristina Llorente, acompanyada de la vocal de l’associació Maria del Mar Socias i de Miguel Reyero, qui ha contribuït a la tercera edició d’aquest anuari amb un article sobre mobilitat i transport públic. La publicació de 'La Ciutat en Transició' ha comptat amb el suport del Consell de Mallorca.