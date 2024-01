MÉS per Palma critica la poca presència de dones en el programa de festes de Sant Sebastià 2024

MÉS per Palma ha criticat la poca presència de dones en el programa de festes de Sant Sebastià 2024, amb un cartell «format en gran part per la presència de grups masculins o liderats per homes».

El regidor de MÉS per Palma Miquel Àngel Contreras ha censurat, en aquest sentit, la «falta de sensibilitat del PP en un moment en què s'està més que mai amb una gran producció musical i cultural feta per dones».

«No fa falta mirar molt enfora, a Mallorca mateix hi ha una gran quantitat de dones o grups femenins que actualment estan liderant el panorama musical», ha emfatitzat.

Sobre aquest tema, ha lamentat que el PP «perpetua les desigualtats en tots els àmbits, també en les programacions musicals i de les festes de la ciutat», i ha considerat que amb aquesta mena d'accions els conservadors «donen l'esquena a l'àmplia producció musical feta per les dones». «Sense dones no hi ha música i no hi ha cultura; l'equip de govern està obviant una bona part del teixit cultural», ha insistit.

Segons Contreras, es tracta, en definitiva, «d'una altra mostra del retrocés del PP amb qüestions que fins ara s'havien normalitzat».

«No ens imaginàvem que en ple 2024 hauríem de denunciar una situació com aquesta; lamentem la falta de sensibilitat del PP amb aquesta qüestió», ha conclòs el regidor.

Des de MÉS per Palma han lamentat, a més, la desaparició d'alguns elements presents habitualment en les festes de Sant Sebastià com és l'actuació dels Castellers de Mallorca, que formaven part del programa des de 1997.

Segons la formació, «han estat expulsats de les festes». «Sembla que al PP el molesten uns certs sectors de la societat, estam davant un programa totalment excloent», han finalitzat.