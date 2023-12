MÉS per Palma desmenteix qualsevol relació entre l'activitat política de Neus Truyol i l'empresa dels seus pares

MÉS per Palma ha desmentit aquest dissabte qualsevol relació entre l'activitat política de Neus Truyol i l'activitat laboral de l'empresa Tres Setze 35, dels pares de la regidora, després de les insinuacions «intolerables i inadmissibles» publicades aquest dissabte per Diario de Mallorca que afirma que la seva família es va beneficiar de diversos contractes per valor de 39.000 euros. Els ecosobiranistes consideren que la informació és una «filtració interessada».

En un comunicat, MÉS per Palma ha volgut enviar un missatge «clar i contundent» respecte a les insinuacions sobre la regidora Neus Truyol i l'activitat laboral de l'empresa Tres Setze 35. La formació ha vist «intolerables i inadmissibles» les insinuacions fetes i ha lamentat «l'intent de desprestigiar personalment a la líder de la formació que ha provocat aquesta filtració interessada».

«L'activitat laboral i empresarial dels pares de Neus Truyol no té ni ha tingut mai res a veure amb l'activitat política de la regidora», han assegurat des de MÉS per Palma, afegint que «fa 45 anys que són professionals del sector del cinema» i que «des del 1985 treballen en els cicles 'Cinema a la Fresca' per a tots els municipis de Mallorca i per a tots els colors polítics». A més, han subratllat, «van ser, a través del cinema Chaplin, innovadors i emprenedors en el seu àmbit». «A Palma, han treballat amb batles i batlesses com Aguiló, Fageda, Cirer, Calvo i Isern», han detallat.

La formació ha volgut així deixar clar que «la contractació del 'Cinema a la Fresca' sempre s'ha fet amb criteris de contractació pública, a través dels procediments establerts i de valoracions fetes per criteris tècnics objectius, seguint estrictament la llei de contractació pública, de manera transparent, i mai sota cap criteri ni polític ni personal».

Per tant, MÉS per Palma ha negat qualsevol influència política en la contractació del 'Cinema a la Fresca'. «La regidora mai ha intervingut en cap procés de contractació ni gestionat cap àrea que tingués cap contracte amb l'empresa. Tot s'ha fet seguint criteris tècnics i objectius», ha incidit.

En aquest sentit, MÉS per Palma ha considerat que «en política la crítica ha d'estar basada en el qüestionament dels projectes, de la ideologia i de la gestió feta per les persones directament implicades». «Però», ha lamentat, «traslladar les obsessions de la dreta i l'extrema dreta a familiars o persones que no tenen res a veure amb l'activitat política traspassa totes les línies ètiques possibles» i, ha precisat així mateix, «és una actitud inadmissible en democràcia».

Finalment, MÉS per Palma ha lamentat que «la intenció de relacionar l'activitat política de Neus Truyol amb l'activitat professional dels seus pares, que duen tota la vida treballant honestament i honradament, és intolerable i inadmissible». La formació ha denunciat aquesta «mentida» i deixat clar que «no consentirà més difamacions ni insinuacions sense fonament amb l'única finalitat de desprestigiar a MÉS per Palma o els seus representants».