La majoria dels nostres lectors es mostren partidaris de prohibir l'ús dels telèfons mòbils als centres educatius

Majoria significativa. El 48,02% dels nostres lectors considera que s'ha de prohibir l'ús dels telèfons mòbils als centres educatius. A més, el 31% considera que s'ha de prohibir que els menors de 16 anys tenguin mòbil. Per contra, un 16,72% creu que cal integrar el mòbil en els mètodes d'ensenyament i només un 4,26% creu que cal un accés lliure i universal des de ben petits.

Com queda constatat a diversos estudis i enquestes, l'accés dels joves als telèfons mòbils es produeix abans de l'adolescència. Al voltant dels 9 o 10 anys, molts nins ja tenen el seu primer telèfon intel·ligent amb accés a continguts multimèdia. Una realitat que els consolida com a nadius digitals.

No obstant això, molts experts aconsellen els pares no comprar un telèfon mòbil als seus fills abans dels 16 anys. En aquesta edat ja tenen desenvolupada la seva capacitat crítica i, en principi, ja poden fer un ús responsable d'aquests dispositius.

Tanmateix, no sempre és així i els joves es passen avui dia una mitjana de 5 hores al dia davant la pantalla. Alguns problemes que sorgeixen per aquest ús abusiu són el baix rendiment escolar, l'ansietat de revisar el mòbil permanentment, la pèrdua d'interès per altres activitats i l'alteració de la vida quotidiana, el deteriorament de relacions personals, l'augment de casos de bullying i ciberbullying, la facilitat d'accés a contingut sexual o la pèrdua de control i la forta dependència psicològica.

En aquest sentit, el Parlament ha aprovat aquesta setmana una iniciativa de MÉS per Mallorca que insta la Conselleria d'Educació a elaborar un pla per a l'ús del telèfon mòbil als centres educatius. La mesura cerca racionalitzar l'ús de les noves tecnologies i evitar-ne els problemes que puguin venir associats.

De fet, molts experts recomanen limitar l'ús dels telèfons mòbils, sobretot a l'escola, i apostar per un ensenyament crític d'aquests dispositius que no alteri el desenvolupament cognitiu dels joves. Integrar les noves tecnologies, però també saber com distanciar-se'n i fer-ne un ús responsable.

Sigui com vulgui, com es desprèn de les respostes dels nostres lectors, una gran majoria es mostra favorable a restringir l'ús de les noves tecnologies entre els més joves. Una mesura que, paradoxalment, pot beneficiar el seu desenvolupament social i cognitiu.