Palma XXI critica que Cort deixi escapar l'oportunitat de «millorar la qualitat de vida» dels ciutadans amb l'eix cívic de Cotlliure

L'associació ciutadana Palma XXI ha criticat la decisió de l'Ajuntament de Palma de renunciar al finançament per l'execució del projecte de l'eix cívic de Cotlliure i la inversió en el transport públic, ja que, des del seu punt de vista, suposava una «oportunitat per millorar la qualitat de vida dels veïnats dels barris Cas Capiscol i Camp Redó».

L'organització ha assenyalat que ha sol·licitat els informes en els quals l'Ajuntament de Palma ha sustentat aquesta decisió, perquè «existeixen nombrosos estudis que valen la pacificació i naturalització dels entorns urbans com a principal mesura de millora de la salut humana».

«La contaminació i el descens progressiu d'oportunitats perquè els nins i adolescents facin ús de l'espai públic de manera independent, sense supervisió ni control directe per part dels adults» són exemples d'algunes de les causes de l'augment de trastorns mentals.

«Els científics adverteixen que la contaminació redueix la mida dels pulmons dels nins i que la implementació de zones de baixes emissions dur associada una reducció de problemes cardíacs i circulatoris», han afegit.

De la mateixa manera, han indicat que altres informes sobre la qualitat de l'aire en entorns escolars assenyalen als gasos contaminants com a «principal causa de l'asma infantil i de les al·lèrgies», així com de «retards en el desenvolupament cognitiu dels nins».

En contraposició, han defensat que per cada augment del 3 per cent en el verd urbà, el coeficient intel·lectual dels nins entre 10 i 15 anys creix en 2,6 punts, un efecte que s'observa tant en àrees pobres com riques.

«Pel que fa a l'economia, els resultats dels projectes similars duits a terme en altres ciutats de l'Estat i europees assenyalen que cada euro invertit en transport públic n'aporta quatre en el conjunt de l'economia i, en el cas concret de Copenhaguen, cada quilòmetre de carril bici suposa un retorn de mig milió d'euros en estalvi de temps, salut i accidents de trànsit», ha manifestat.

A més, «la conversió en zona de vianants augmenta les vendes dels comerços» i evidencia que «les persones que es desplacen a peu, en bicicleta o en transport públic gasten més en establiments locals que les que es mouen en cotxe».

Per aquests motius, des de Palma XXI han manifestat la seva «disconformitat» davant la decisió de l'Ajuntament, al considerar que aquesta conversió en zona de vianants, com qualsevol projecte que prioritzi als vianants davant els cotxes, «suposa una oportunitat de millora de la qualitat de vida dels veïnats i en especial per la infància d'aquests barris, per la proximitat de fins a 13 equipaments educatius».