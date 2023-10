L'EMT prohibirà l'accés de patinets elèctrics i monocicles als autobusos a partir del 30 d'octubre

L’àrea de Mobilitat de l’Ajuntament de Palma, que dirigeix el tinent de batle, Toni Deudero, ha informat que a partir del proper 30 d’octubre es prohibirà l’accés de patinets elèctrics (VMP) i monocicles a tots els autobusos de l'EMT. «Aquesta mesura s'adopta per raons de seguretat, pel perill que representen a bord dels autobusos pel seu gran volum, i als espais que ocupen, destinats a cadires de rodes o cotxets de nadons», han explicat.

Amb aquesta mesura, segons remarca el tinent de batle, «fem prevaldre el principi de seguretat preventiva pel que fa a la protecció dels usuaris i del personal que treballa al servei del transport públic». «Per això i per tal d'evitar possibles danys als passatgers, sobretot aquells especialment vulnerables, com la gent gran, amb mobilitat reduïda, els que viatgen en cadires de rodes o cotxets de nadons, s'ha aprovat aquesta instrucció que entra a vigor el dia 30 d'aquest mes», ha assenyalat l'edil. Toni Deudero ha afegit que aquesta setmana s'informarà els usuaris de l'EMT de l'entrada en vigor d'aquesta mesura, tant a bord dels autobusos com a les xarxes socials de l'empresa municipal.