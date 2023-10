El Govern, davant l’incident de ciberseguretat d'Air Europa, recomana als usuaris que revisin els correus

La Direcció General de Prestacions, Farmàcia i Consum, davant l’incident de ciberseguretat que ha patit la companyia aèria Air Europa en un dels seus sistemes, recomana a les persones que hagin fet alguna compra recentment a través de la pàgina web de la companyia aèria que revisin si han rebut algun correu electrònic. En el cas d’haver sofert algun càrrec indegut, es pot reclamar a l'entitat bancària.

Per a més informació es pot consultar el Servei de Reclamacions del Banc d’Espanya. També cal denunciar-ho davant les forces i cossos de Seguretat de l’Estat, amb la prova de qualsevol ús no autoritzat de la targeta bancària.

A més, també es pot acudir a la Direcció General de Prestacions, Farmàcia i Consum per informar-se dels drets com a consumidors o sobre com presentar una reclamació o denúncia: https://www.caib.es/sites/consumidor/es/sistema_de_cita_previa-83581/

Per altra banda, l’empresa ha enviat un correu electrònic a les persones afectades en el qual informa de les mesures adoptades i en el qual recomana identificar la targeta usada per als pagaments a la pàgina web d'Air Europa per sol·licitar-ne l'anul·lació/cancel·lació/substitució i evitar el possible ús fraudulent de la informació.