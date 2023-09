Els Amics de la Casa del Poble es reuneixen amb el batle de Palma

Aquest dimarts, els Amics de la Casa del Poble s'han reunit amb el batle de Palma, Jaime Martínez, i la regidora de Participació Ciutadana, Lourdes Roca. «Ha estat un encontre cordial on hem donat a conèixer el motiu de la nostra reivindicació i la necessitat de preservar aquest espai històric i simbòlic. S'ha fet un breu resum de les gestions dutes a terme amb l'anterior govern i s'ha proposat al batle preservar aquest espai mitjançant un equipament públic atesa la carència que pateix el barri», han explicat.

Així, l'organització ha informat el batle del contenciós administratiu que tenen vigent contra el Govern perquè apliqui la llei 2/2018 de Memòria Democràtica, i del procés de protecció iniciat amb la Secretaria d'Estat de Memòria Democràtica; dos processos que porten a la protecció del solar com a espai de Memòria, seguint els principis i directrius bàsiques de Nacions Unides (Resolució 2005/35 de la Comissió de Drets Humans). També han exposat que la millor solució que troben per a arribar a un acord amb els actuals propietaris és «la permuta del solar privat per un altre de públic i que quedin eximits de les càrregues que els suposarà la protecció».