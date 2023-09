Homes per la Igualtat, en contra de la destitució de la Defensora de la Ciutadania de Palma

Homes per la Igualtat – Mallorca vol expressar el seu desacord amb la proposta de VOX-Palma de destituir Anna Moilanen, actual Defensora de la Ciutadania de l’Ajuntament de Palma, i de la seva substitució per un funcionari de la corporació.

«Al llarg de tots els anys en què ha exercit el càrrec, la Sra. Moilanen i el seu equip han donat proves de la seva professionalitat i esperit de servei públic, i, allò que és més important, d’una independència i neutralitat en la seva actuació mitjançant les quals la institució que representa ha assolit un prestigi reconegut per la majora d’entitats i associacions que treballen a favor de la ciutadania», han volgut remarcar.

Així, consideren especialment destacable la seva «dedicació a les persones més vulnerables de la societat, especialment les dones, que no disposen de mitjans per defensar els seus drets legítims i davant els quals es troben molt sovint soles i desprotegides». Per tot plegat sol·liciten a VOX-Palma, i especialment al batle de l’Ajuntament, Jaime Martínez, del PP, que reconsideri la proposta de destitució de Moilanen i que garanteixi així la independència i neutralitat de la institució, que al capdavall són la garantia de l’èxit i l’eficàcia en la seva gestió.