Nova discriminació del català a un establiment de Ciutat: «Ho denunciaré a l'Oficina de Drets Lingüístics, si encara hi som a temps»

Aquest dilluns una clienta de la pastisseria Fornaris ha denunciat haver rebut un cas de discriminació lingüística per part d'una de les dependentes de l'establiment.

Antònia C. s'ha posat en contacte amb aquest digital per explicar la situació desagradable que ha viscut. «La dependenta ha reaccionat amb molta hostilitat quan l'he escomesa en català. 'Si me habla en mallorquin...' No m'ha volgut ni escoltar i, sense mirar-me, li ha dit a la companya 'atiéndela tu'. Val a dir que la companya, una senyora més gran, també és castellanoparlant, però és educada i s'hi esforça».

La clienta ha exposat que, en anar a pagar, ha intentat fer-li veure que no ha actuat amb educació i la dependenta no l'ha deixat explicar. «M'ha fet saber que la maleducada era jo. Curiós. Demostra que sí que m'entenia», assegura Antònia.

Així doncs, ha expressat la seva intenció de denunciar aquesta vulneració lingüística: «Demà contactaré amb l'empresa i amb l'Oficina de Drets Lingüístics, si encara hi som a temps».