Cort concedeix una llicència d'obra per a la construcció d'un hotel de luxe a Puntiró

El tinent de batle d'Urbanisme, Habitatge i Projectes Estratègics, Óscar Fidalgo, ha avançat aquest dimarts que Cort està ultimant les actuacions per agilitzar les llicències urbanístiques abans que finalitzi el 2023.

Fidalgo ha explicat que aquest pla s’executarà de forma progressiva. Ha destacat l'eliminació de la cita prèvia amb l'adequació d'una finestreta única per a professionals i tècnics. «Fins fa uns mesos la concessió d’una llicència d’obres podia patir un retard de fins a dos anys. El que estem fent és accelerar la concessió de llicències que estaven aturades des de fa uns quants anys i amb això simplificar els processos i fer-los clars i senzills, sempre tenint en consideració que algunes llicències també requereixen els permisos d'altres administracions i per això se'n dilata la concessió administrativa», ha puntualitzat el tinent de batle.

Fidalgo, a més, ha explicat que Gerència d'Urbanisme ha concedit la llicència d'obra per a la construcció d'un hotel de luxe a Puntiró. El tinent de batle ha defensat que aquest projecte «el varen aprovar el 2022 i es va judicialitzar al seu dia perquè el Consell va entendre que l'hotel es construiria en un espai protegit, i per això va denegar la llicència. Finalment, la promotora va recórrer i el TSJB li va donar la raó, per això ara torna a sol·licitar la llicència d'obra per a la seva construcció, llicència que se li ha concedit ja que reuneix tots els requisits exigibles per llei».