L'Open House Palma cerca voluntaris apassionats per l’arquitectura i el disseny

L'Open House Palma cerca persones apassionades per l’arquitectura i el disseny perquè en siguin voluntàries. L’organització del festival, que serà entre entre els dies 6 i 12 de novembre, obre el termini per a inscriure-s’hi. Hi tenen cabuda tot tipus de perfils, sense necessitat de coneixements previs d’urbanisme. Just fan falta ganes de mostrar el patrimoni, antic i contemporani, de la ciutat.

Ja han obert el termini perquè totes aquelles persones que hi estiguin interessades s’hi inscriguin com a voluntàries. L’organització del festival fa una crida a tot tipus de perfils: estudiants, professionals, tècnics, amants de la cultura, historiadors, gent gran, gent jove… Per a ser-ne part, basta ser un entusiasta de l’arquitectura i omplir el següent formulari: openhousepalma.org/voluntariat/

També es pot contactar amb l’organització a través d’aquesta adreça de correu electrònic: voluntariat@openhousepalma.org

Les funcions dels voluntaris seran guiar les visites als interiors dels edificis, organitzar les coes o proveir als assistents d’informació pràctica del festival. Les seves tasques es concentraran al cap de setmana de l’11 i el 12 de novembre. Per a poder destinar-hi temps, segons la disponibilitat de cada voluntari, s’han establert quatre franges horàries: dissabte de 10 a 14 h, dissabte de 16 a 19 h, diumenge de 10 a 14 h i diumenge de 16 a 19 h. Com a recompensa, els voluntaris tendran accés prioritari a tots els edificis durant els dies del festival i la convidada a una festa exclusiva amb molts de premis.

L'Open House Palma és un esdeveniment plural i multidisciplinari en què tothom hi té cabuda. Té l’esperit d’obrir la ciutat, l’arquitectura i el patrimoni a tots els veïnats, agents socials, tècnics i professionals. L’objectiu és involucrar de manera transversal associacions i col·lectius locals, per a enfortir el teixit social i cercar la participació ciutadana.