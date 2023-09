Organitzen una protesta a Palma per la fi dels combustibles fòssils i contra els responsables de la crisi climàtica

El moviment activista juvenil Joventut x Clima - Fridays For Future Mallorca organitza una protesta per al 15 de setembre a Palma, en el marc de la protesta mundial pel clima convocada el mateix dia, per a demanar la fi dels combustibles fòssils i en contra dels responsables del canvi climàtic.

En concret, el moviment ha detallat que la protesta es desenvoluparà amb una acció reivindicativa i una «línia narrativa clara» contra els responsables de la crisi climàtica, tant a nivell mundial com a Mallorca.

La concentració es durà a terme a les 18 hores a la plaça Major, a Palma, i estarà enfocada a la protesta mundial de Fridays For Future, el moviment iniciat per l'activista Greta Thunberg.

En aquesta línia, segons han avançat des de Joventut x Clima, els participants assenyalaran aquelles empreses, «tant a nivell mundial com local», que «contribueixen als problemes de la crisi climàtica».

Això vindrà acompanyat d'una performance, una «acció més reivindicativa amb vestits i màscares, i mostrant les persones que es lucren» amb el canvi climàtic, han afegit des del moviment. De la mateixa manera, es llegirà un manifest.

Joventut x Clima ha ressaltat, a més, que són diversos els col·lectius ecologistes que preveuen participar a la convocatòria com GOB Mallorca, Amics de la Terra o Greenpeace, entre d'altres.