El trànsit del Passeig Marítim de Palma es desviarà del 3 al 8 de setembre

El trànsit rodat de vehicles del Passeig Marítim de Palma a l'Avinguda de Gabriel Roca, a l'altura de les estacions marítimes del port, es desviarà del 3 al 8 de setembre per la instal·lació d'un encreuament de canonades cap a l'estació d'impulsió d'aigües fecals.

Segons ha informat aquest dijous l'Autoritat Portuària de Balears (APB) en un comunicat, l'actuació no suposarà en cap cas una interrupció total del trànsit durant els dies en què es durà a terme la instal·lació.

En concret, el desviament es realitzarà en dues fases, durant les quals s'establirà un únic carril per sentit durant un període màxim de tres dies.

La primera fase, prevista per als dies 3, 4 i 5 de setembre, desviarà el trànsit en direcció Catedral a través del vial de les estacions marítimes. Per part seva, la segona fase estrenyerà la calçada a un carril per sentit durant els dies 6, 7 i 8 de setembre.

La realització d'aquestes tasques incidirà en dos punts. En primer lloc, es tallarà el trànsit en tots dos sentits entre Avinguda Argentina i el carrer de Monsenyor Palmer. En segon lloc, l'accés al Passeig Marítim en direcció a la Catedral quedarà tallat en la rotonda de Portopí. El trànsit serà desviat a través del carrer Joan Miró.