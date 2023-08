Progreso en Verde portarà a la Fiscalia un nou cas de cavalls de galeres «en lamentable estat»

Un cavall coix i un altre amb baixa massa muscular són obligats a prestar servei a les galeres de cavalls de Palma tot i no superar la revisió veterinària i negar-se a fer la següent revisió. No és un cas aïllat, remarca Progreso en Verde: L'any passat ja es va detectar un conductor de galeres amb un cavall ancià i coix de dues potes que, malgrat no passar la revisió veterinària, va decidir posar en perill la vida del cavall.

«Prou ja d'impunitat. Portarem aquest nou cas a la Fiscalia per ser un clar maltractament animal. Exigirem la retirada de la llicència del conductor de la galera immobilitzada i una inhabilitació per a la tinença d'animals. Agraïm que l'Ajuntament de Palma hagi respost a les denúncies i registres, però la situació en molt greu per a quedar-se tan sols en un expedient sancionador. Aquest conductor de galeres és reincident i no pot prestar servei ni un dia més en un servei municipal. Esperam que l'Ajuntament reaccioni de forma contundent», ha declara Guillermo Amengual, president de Progreso en Verde.