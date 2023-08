Organitzen una manifestació a Palma per a exigir la fi del conflicte al Sàhara Occidental

Un estiu més, l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears organitza, en el marc del programa Vacances en Pau, una manifestació lúdico-reivindicativa per a concloure les vacances d'aquests infants a Mallorca. Es tracta d’una activitat que pretén sensibilitzar la població sobre el conflicte al Sàhara Occidental, exigir que s’hi posi fi a través del referèndum d'autodeterminació que els correspon i denunciar una vegada més el canvi de postura del president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, en considerar que l'autonomia és la via més viable per resoldre el conflicte.

En el 36è any que l’AAPSIB du endavant el projecte Vacances en Pau a les Illes Balears recorden que aquests infants venen a passar les vacances amb l'objectiu d'allunyar-se durant unes setmanes de les altes temperatures dels campaments de refugiats sahrauís de Tindouf, Algèria, on es veuen obligats a viure perquè la terra on varen néixer els seus pares i padrins els ha estat robada. Un dels objectius del programa també és sensibilitzar i donar a conèixer el conflicte sahrauí, ja que ells són «els millors ambaixadors del seu poble», remarquen.

Des de l'AAPSIB volen agrair a les famílies participants de Vacances en Pau la seva solidaritat acollint els infants sahrauís com si fossin fills.

A més, volen reivindicar també els 48 anys de lluita i resistència del poble sahrauí, «un poble que viu dividit, però no defalleix i continua lluitant per recuperar la seva terra».

La manifestació partirà de la Plaça d’Espanya dimarts, 29 d’agost, a les 19 h, i seguirà pel carrer Sant Miquel, la Plaça Major, el carrer Colom i finalitzarà a la Plaça de Cort. Aquí es llegirà un comunicat. Durant el recorregut comptaran amb la percussió de Tambors per a la Pau.