Una cinquantena de persones es troben a Palma per a reivindicar l'ocupació d'espais públics i l'oci alternatiu

Una cinquantena de persones es van trobar ahir a la Plaça dels Patins de Palma a una taula rodona sobre l’ocupació d’espais públics i oci alternatiu organitzada per Arran Palma. La trobada forma part de la darrera campanya que ha posat en marxa l’organització: «Estam fartes, i ara què feim?», en el marc de la qual ja s’han fet diversos comunicats sobre les amenaces del turisme de masses a l’illa, la manca d’accés a l’habitatge digne, la precarietat laboral i la manca d’oci no enfocat al turisme i a les persones amb un elevat poder adquisitiu.

La taula rodona va comptar amb la participació de l’Associació de Veïnats de Canamunt, l’Ateneu Popular la Fonera i l’Ateneu Popular l’Elèctrica. Els ponents van manifestar la necessitat de crear espais d’oci alternatius autogestionats que no depenguin de l’estat i que no converteixin a l’individu en un subjecte passiu d’aquest oci, sinó que hi subsciti inquietuds i creï una cultura alliberadora i en espais segurs. Els intervinents també es van mostrar crítics amb les traves burocràtiques que sovint troben per part de les administracions i els cossos policials a l’hora de crear espais d’oci, com ara un ateneu popular.