Progreso en Verde critica el «cinisme» dels conductors de galeres que ara demanen un veterinari municipal

Progreso en Verde ha criticat aquesta setmana el «cinisme» dels conductors de les galeres de Palma que, en una recent nota de premsa, van sol·licitar a l'Ajuntament de Palma un veterinari municipal per a les revisions dels seus cavalls, al·legant que el benestar dels equins era la seva «principal preocupació».

Segons ha declarat Guillermo Amengual, dirigent del partit animalista, «és curiós que ara diguin que tant els preocupen els cavalls. De ser cert, no es negarien al canvi a les galeres elèctriques. Si tant els preocupen els cavalls, per què han donat servei quan s'han decretat alertes per altes temperatures. Per què duen més passatgers del permès? Per què han obligat a treballar a cavalls ancians o amb coixera? Per què no compleixen les normes?».

«Els que defensem als animals sí que necessitem un veterinari municipal perquè atengui els animals rescatats, ferits o maltractats. I afegeixo, si un veterinari revisés l'estat de salut dels cavalls, pocs sortirien a donar servei», ha sentenciat Amengual.

D'altra banda, Amengual també ha sol·licitat a Cort la retirada de la llicència a dos conductors de galeres per posar en perill als seus cavalls. Són dos conductors que diàriament incompleixen la normativa i malgrat les denúncies i avisos de la Policia Local, «segueixen com si res». «És absolutament vergonyós. L'Ajuntament sap de la perillosa situació i no fa res. Portarem el cas davant els jutjats», ha advertit Amengual.

Defensor del Poble

Finalment, Progreso en Verde ha anunciat que el Defensor del Poble ha remès un comunicat al partit animalista en el qual manifesta que l'Ajuntament de Palma, concretament l'àrea de Mobilitat, no ha contestat els requeriments de la institució i continua sense donar resposta a tretze escrits del partit animalista sobre el servei de transport de galeres.

El Defensor del Poble ha recordat a l'Ajuntament de Palma que ha de complir la Llei i respondre als escrits amb un informe únic, complet i detallat, amb caràcter d'urgència i explicant els motius de la demora.