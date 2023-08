L'Ajuntament de Palma 'fulmina' el responsable de xarxes de la Policia Local pel missatge «Agafau el cotxe només per desplaçaments imprescindibles»

«M'acaben de fulminar del càrrec. Ja no duc les xarxes socials de la poli. A la primera crisi, han tirat pel carrer d'enmig i s'han carregat al missatger. Ni una explicació, ni res de res. Ha estat un plaer».

Els nous responsables polítics de l'Ajuntament de Palma han destituït el responsable de les xarxes socials de la Policia Local, qui recentment va publicar un missatge on demanava no agafar el cotxe en l''operació núvol'. No obstant això, ha negat que la destitució sigui conseqüència de la polèmica al voltant d'aquella comunicació.

Segons han informat des de l'Ajuntament de Palma, la persona cessada és «un policia local al qual se li havia encomanat la tasca de gestionar les xarxes socials de la Policia Local de Palma durant la passada legislatura».

I, la raó que han argumentat per a defensar el cessament és que el Consistori «considera que aquest tipus de feina requereix d'un perfil professional molt concret i ha de realitzar-lo una persona experta en Comunicació». Des de l'Ajuntament anuncien que a partir d'ara es farà així «i en total coordinació amb la Policia».