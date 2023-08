Ciutat demana alternatives a la supressió del carril bici de la plaça d'Espanya

L'associació dels ciclistes urbans de Palma, Biciutat, s'ha mostrat aquest divendres a favor d'una alternativa «vàlida» al carril bici de la plaça d'Espanya.

Biciutat ha informat que ha acceptat la supressió del carril bici de plaça d'Espanya, per ser un carril que «mai s'ha considerat adequat» com a solució a l'eliminació del d'Avingudes.

No obstant això, l'associació ha lamentat que aquesta «importantíssima» via ciclista hagi estat suprimida «sense que s'hagi preparat primer una alternativa adequada per a la circulació de bicicletes, i s'hagi optat per a obligar a transitar la zona en obres a peu, multant als qui vagin amb bici».

«Les coses s'han fet d'una manera molt poc professional, sense que s'hi hagi com menys efectuat una avaluació del nombre de persones que transiten diàriament per aquest itinerari», ha incidit.

Segons Biciutat, «el fet que les bicicletes i els vehicles de mobilitat personal (VMP) no facin renou, no ocupin una gran part de l'espai de la ciutat, o no contaminin, no determina que la seva aportació a la mobilitat sostenible sigui irrellevant».

En aquest sentit, l'associació ha estimat «que són centenars, si no milers, les persones que s'estan veient afectades diàriament per la supressió del carril bici».

Per aquest motiu, ha demanat a l'Ajuntament de Palma «que faci el necessari per a restablir com més aviat millor de manera segura i adequada la circulació de bicicletes per aquesta zona tan central de la xarxa de carrils bici de Ciutat». «Al nostre judici, la creació d'un carril bici en la calçada de les avingudes, que no s'hauria d'haver llevat en 2011, sembla la millor opció», ha continuat.

A més, ha reiterat la seva petició que es faci «un veritable estudi» per resoldre la connectivitat dels diversos carrils bici que conflueixen en la zona de plaça d'Espanya. «Especialment ara, que també es parla de suprimir el carril bici de Blanquerna, entre altres carrils no segregats, i hi ha veus que suggereixen reubicar-lo al carrer 31 de Desembre», ha apuntat.

Biciutat ha considerat que aquesta alternativa «és inapropiada, ja que no proporciona ni seguretat objectiva ni subjectiva als ciclistes, la qual cosa desincentivarà seriosament el seu ús en una artèria clau que comunica una de les zones més poblades de Palma amb el centre».

«Deixar a l'arbitri dels conductors la seguretat i tranquil·litat dels ciclistes s'ha demostrat una opció condemnada al fracàs, com a mostra l'exemple de Madrid, que va optar per aquest sistema de manera generalitzada i es troba a la coa de la mobilitat ciclista a L'Estat espanyol», ha assenyalat l'associació.

«Estam convençuts que ha arribat el moment d'invertir en la creació d'una ordenació correcta dels carrils bici en la zona de plaça d'Espanya i voltants», ha valorat Biciutat.

«Palma pot guanyar molt amb això en tranquil·litat, eficiència i ordre, i que tant vianants com ciclistes es beneficiïn, en pro d'una mobilitat sostenible i una Palma més amable per a la seva ciutadania», ha sentenciat l'associació.