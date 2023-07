Aquest dijous, concentració a Palma contra l'espionatge d'Estat: «Les infiltracions policials no poden quedar impunes»

Les entitats impulsores de la concentració contra l'espionatge d'Estat d'aquest dijous a Palma han presentat la convocatòria en roda de premsa. «Les infiltracions policials no poden quedar impunes», han sentenciat.

El darrer cas d'infiltració policial als moviments populars de Girona, destapat pel mitjà de comunicació la Directa, ha provocat rebuig i indignació als moviments socials mallorquins. El fet que l'agent infiltrada, Maria Isern Torres, sigui nascuda a Palma, ha motivat la convocatòria de la concentració que estava prevista per al dijous 20 de juliol.

Un dia abans, dimecres, els organitzadors varen rebre la prohibició oficial per part de Delegació del Govern espanyol i de la Junta Electoral de la concentració. Per això, varen qualificar la decisió com a «greu atac a la llibertat de reunió i d'expressió, per part del mateix estat que ha ordenat i executat les infiltracions policials». Així, varen decidir posposar-la per al proper dijous, 3 d'agost, a les 19 h, també davant la Delegació del Govern espanyol. El lema de la mobilització serà 'Contra l'espionatge d'estat, organització popular'.

Fonts de l'organització antirepressiva Alerta Solidària han cridat a la mobilització i assenyalat Fernando Grande-Marlaska com a «responsable directe» de l'ús de la infiltració contra moviments populars i independentistes.