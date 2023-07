L'Ajuntament de Palma començarà dilluns a pagar els títols del Lluís Sitjar als seus propietaris

Els propietaris o hereus dels títols de l'antic camp de futbol del Lluís Sitjar que han venut els seus títols a l'Ajuntament de Palma podran començar a cobrar previsiblement a partir del pròxim dimecres, dia 19 de juliol, tal com ho ha anunciat aquest divendres el regidor d'Urbanisme, Habitatge i Projectes Estratègics, Óscar Fidalgo.

Fidalgo ha avançat que «dilluns que ve, des de l'àrea d'Urbanisme es començarà a telefonar a tots els propietaris que al seu dia van vendre els títols a Cort i se'ls citarà perquè vinguin a l'edifici de les Avingudes a cobrar el que correspon pels seus títols».

Fidalgo ha afegit que «perquè no s'acumulin massa propietaris en un sol dia, se'ls donarà cita en ordre alfabètic. Són 480 talons per a 450 persones, ja que hi ha diversos talons a nom d'un mateix titular o una persona ve en representació de diversos. Se'ls convocarà perquè vinguin 20 persones per hora el que suposa un total de 80 persones al dia, per la qual cosa es trigarà uns 6 dies a lliurar tots els talons a les taules 13 i 14 de la planta baixa d'Avingudes».

L'edil d'urbanisme ha afegit que «l'objectiu és que abans que finalitzi el mes de juliol o principis d'agost, tots els propietaris dels títols puguin haver cobrat el que se'ls deu». En relació amb els títols de propietaris o hereus encara no identificats, «els diners que se'ls deu es consignaran en un dipòsit fins que apareguin els propietaris dels títols», ha concretat l'edil.

Al seu dia, l'Ajuntament de Palma va acordar amb els propietaris que cada títol tindria un valor de 19.508 euros, per la qual cosa Cort consignaria per a abonar-los una partida propera als 11 milions d'euros. Amb aquesta actuació, Cort certifica la seva voluntat «d'abonar com més aviat millor als propietaris dels títols del Lluís Sitjar les quantitats que se'ls devia per la venda dels seus títols».