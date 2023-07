Cort insisteix: El Govern espanyol continua sense abonar 18 milions d’euros a l'EMT

El regidor de Mobilitat i Polígons Industrials de Cort, Toni Deudero, ha assegurat que el Govern espanyol continua sense abonar a l'Empresa Municipal de Transports de Palma (EMT) els 18 milions d'euros que ha de rebre per la gratuïtat del servei d'autobusos.

Deudero ha explicat que «en els pressupostos generals per a l'any 2023, es va establir una ajuda a les Balears per un import de 43 milions d'euros per implantar el descompte del 100% en el preu de l'abonament del transport col·lectiu, i pel que sabem no s'ha rebut un euro del Govern central».

«Estem a juliol i encara no hem rebut un duro. Evidentment, insistirem perquè aquests diners arribin a les arques de l'EMT com més aviat millor», ha assenyalat el regidor. «Aquest govern municipal liderat per Jaime Martínez serà contundent en aquesta reclamació», ha subratllat Deudero.