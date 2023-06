La UIB organitza el I Festival d'Insectes, una fusió entre diversió i ciència

La Universitat de les Illes Balears (UIB) organitza per primera vegada el Festival d’Insectes, un esdeveniment lúdic i científic farcit d’activitats per a totes les edats per a donar a conèixer la importància que tenen els insectes en el medi ambient.

El Festival d’Insectes serà divendres, 9 de juny, a l’edifici Sa Riera (Palma), amb les activitats següents:

Tallers per a nins i nines. De 17 a 19 hores, els infants en edat escolar podran participar en tres tallers diferents per conèixer les característiques especials dels insectes, el seu paper en la pol·linització i la importància de frenar l’arribada d’espècies invasores. Per participar-hi, cal inscriure’s-hi a través d’aquest formulari en línia: <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefYB_ivZ9EvimwanVQNom1-zV-hpkAPuQhDw8jm098Gcvhzw/viewform?usp=sf_link>.

Presentació del documental Bee or not to be. A les 17.15 hores es presentarà el documental Bee or not to be, que respon a la pregunta de com seria un món sense pol·linitzadors, i que recull la veu de científics destacats. El documental ha rebut nombrosos reconeixements, com ara el premi a la Millor Direcció Audiovisual de Continguts Científics al 31è BICC - Bienal Internacional de Cine Científico Ronda-Madrid i el Premi del Públic al 1r CINECO - Festival Internacional de Cine y Ecología. Després, es projectarà de manera ininterrompuda a la sala d’actes de Sa Riera.

Lliurament de premis del I Concurs de Fotografia «Explorant la vida en sis potes: fotografia d’insectes». Després de la presentació del documental, es donaran a conèixer els guanyadors d’aquest certamen de fotografia digital a través d’Instagram que gira al voltant de la màgia oculta del món dels insectes. Per participar-hi, tan sols heu de compartir les vostres fotos d'insectes a Instagram amb les etiquetes #ConcursSisPotesUIB i #FestivalDelsInsectes per tenir l'oportunitat de guanyar premis increïbles. Podeu consultar-ne les bases en aquest enllaç: <https://invasapp.uib.es/FestivalInsectes/bases.pdf >.

Entrevista al doctor José Carlos Otero (a les 17.30 hores). El doctor Otero és llicenciat en Ciències Biològiques i doctor en Biologia per la Universitat de Santiago de Compostel·la. És autor de llibres com La vida secreta de los insectos. Ha participat en diferents expedicions científiques a Àfrica i a l’Himàlaia. Actualment, és professor emèrit ad honorem de la Universitat de Santiago de Compostel·la i soci de l’Associació Espanyola d’Entomologia.

Concert de Jansky (a les 19 hores). Duo creat a Mallorca l’any 2011 amb un estil que ells defineixen d’electrovèrsia orgànica amb música electrònica digital. Han rebut premis internacionals, com el Sound of the Year Award atorgat per la BBC al seu projecte Insecta Dance Music, un projecte d’art-ciència basat en la ecologia del paisatge sonor dels insectes de Mallorca.

Exposició Pol·linitzadors. Una exposició d’obres d'artistes de les Illes Balears i d’altres indrets que, tot aplicant diverses tècniques pictòriques, escultòriques, d’obra gràfica i fotografia, ens mostraran com veuen els insectes, ens ajudaran a prendre consciència de la seva funció, de com podem fer-ne possible la continuïtat i, en conseqüència, de garantir un món més sostenible. El comissari de l’exposició és Antoni Torres Martorell.

A més, diverses furgoteques (foodtrucks) s’ubicaran a l’aparcament de l’edifici Sa Riera per oferir serveis de menjar i beguda als assistents.

La màgia dels insectes

Els insectes, aquests petits éssers que constitueixen més de la meitat de la diversitat d'animals terrestres del nostre planeta, exerceixen un paper vital en l'equilibri i la salut dels ecosistemes. En aquest festival es podrà descobrir la tasca crucial dels insectes en la pol·linització, fonamental per mantenir l'estat òptim dels nostres ecosistemes i garantir la seguretat alimentària. També es mostrarà com ajuden de manera natural a controlar altres espècies que podrien resultar perjudicials. A més, s’exploraran conceptes com la globalització i el canvi climàtic, i com promouen la introducció d'espècies invasores d'insectes.

Suport institucional

El I Festival d’Insectes l’organitza la Universitat de les Illes Balears a través del projecte Invasapp, amb la col·laboració de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA, CSIC-UIB) i el finançament de la Direcció General de Política Universitària i Recerca de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura i de l'Impost de Turisme Sostenible.