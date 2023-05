PIMECO demana al futur govern del PP que tornin els cotxes al centre de Palma «per a potenciar el comerç local»

La patronal del petit i mitjà comerç de Mallorca manifesta la seva «satisfacció» pel canvi de govern municipal que es produirà en el Ajuntament de Palma. PIMECO insisteix en la necessitat de canviar les polítiques de mobilitat a la ciutat «per a fer-la sostenible però accessible».

Segons entenen, les polítiques de mobilitat que ha dut a terme el govern del pacte d'esquerres en Cort «han fet moltíssim de mal al petit comerç del centre de Palma». La patronal argumenta que reservar els carrers del centre als vianants ha incentivat que molts de consumidors preferesquin dirigir-se en cotxe als centres comercials ubicats als afores de la capital.

Toni Fuster, president de PIMECO, ha demanat que el nou govern municipal «rectifiqui i aposti per fer una ciutat sostenible però accessible». Per a PIMECO les prioritats del nou govern municipal de Palma passen també per «millorar la neteja i la seguretat de la ciutat».