Centenars de persones es manifesten a Son Ferriol per a reclamar la construcció de l'IES

Continua la reivindicació històrica de Son Ferriol. Centenars de persones, entre pares i infants, s'han manifestat aquest dissabte per a reclamar «rapidesa» en la construcció de l'IES. Reclamen que no hi hagi cap aturada en la tramitació de permisos i licitacions.

Cal recordar que l'Ajuntament de Palma i el Consell han aprovat la cessió del tram de carretera que passa per davant el solar on s'ha de construir el centre de secundària. L'objectiu és que el 2027 el nou institut ja estigui en marxa. Es tracta d'una reclamació històrica de la barriada que fa 30 anys que se'ls ha promès.

Des de l'APIMA del Col·legi de Son Ferriol han assegurat que les famílies es veuen obligades a dur els seus fills a cinc centre educatius diferents una vegada acaben l'etapa de Primària, fet que suposa «que els alumnes es divideixin i s'hagin de desplaçar i, a la vegada, no puguin cursar els estudis de manera conjunta». La manifestació ha durat al voltant d'una hora i els pares han reclamat la implicació de les institucions.

De fet, en la protesta hi han participat Josep Melià, candidat d'El Pi a la presidència del Govern, al costat d'altres membres de la formació. Melià ha fet seves les reivindicacions de l'APIMA i ha assegurat que «el Govern actual s'omple la boca de conciliació laboral i familiar, però a l'hora de la veritat, a l'hora dels fets, res de res».