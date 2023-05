La CUP-Crida per Palma reivindica «un canvi de model econòmic» amb un debat sobre les alternatives al monocultiu turístic al Molinar

La CUP-Crida per Palma va organitzar aquest divendres horabaixa l'acte 'Obrim camí per una alternativa al monocultiu turístic' al barri del Molinar de Palma. L'acte va comptar amb la participació de Macià Blázquez, Margalida Ramis i Margalida Rosselló, referents del moviment ecologista mallorquí.

Durant l'acte, Blázquez va alertar sobre la «luxificació» del turisme i el «perill de la gentrificació de l'illa». Rosselló va destacar la necessitat de «decréixer i posar la vida en el centre», i va criticar la ineficàcia de l'estratègia de suposada desestacionalització turística. Ramis va posar en qüestió el relat institucional que justifica les dinàmiques turístiques i va instar a «revertir-lo des de dins i fora de les institucions».

També es va poder parlar sobre el nou Pla General d'Ordenació Urbana de Palma, sobre el qual Blázquez va assenyalar que «promou el creixement de la ciutat més enllà de la via de cintura». Per part seva, Ramis va insistir en la importància d'utilitzar el planejament urbanístic per «anar recuperant el Domini Públic Marítim-Terrestre per adaptar-lo a les condicions del canvi climàtic» i posar el debat sobre la taula, malgrat que pugui ser difícil pels interessos privats en joc.

La cap de llista de la CUP-Crida per Palma a les pròximes eleccions municipals, Jero Bonnín, va ser l'encarregada de presentar i concloure l'acte, i va destacar la importància de posar en qüestió el model turístic actual i «cercar alternatives que posin la vida i el benestar de les persones en el centre de les polítiques públiques».