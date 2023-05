L'Ajuntament de Palma presenta una nova app per a consultar informació i fer tràmits

L'Ajuntament de Palma ha llançat aquest dimarts la nova aplicació mòbil de la ciutat per a dispositius mòbils Android i IOS. L'Institut Municipal d'Innovació (IMI) ha estat fent feina desenvolupant aquest projecte per a implementar per primera vegada aquesta aplicació mòbil pilot de la ciutat de Palma, que permet amb un sol clic realitzar tràmits, consultar l'agenda cultural, accés a la seu electrònica, prèvia o accedir a l'actualitat municipal.

La nova plataforma tecnològica s'ha dissenyat tenint en compte els tràmits que amb més freqüència requereix la ciutadania i presenta diferents utilitats: es poden fer gestions com generar el certificat de residència, obtenir cita prèvia, o realitzar el pagament de multes online.

A més, com a novetat, es vol fomentar la participació de la ciutadania en el bon manteniment de la ciutat. D'aquesta manera, mitjançant l'app qualsevol persona pot donar avís d'incidències urbanes que tenguin lloc al municipi de Palma, i les pot reportar adjuntant-hi imatges. També permet subscriure's a avisos sobre esdeveniments, consultar altres apps municipals i tenir accés a tota l'actualitat de l'Ajuntament, etc.

Aquesta nova eina ha estat possible gràcies a la col·laboració amb les diferents àrees de l'Ajuntament de Palma, que han facilitat tots els seus serveis, tràmits i material disponible. L'objectiu és consolidar-la com un canal més de comunicació i informació fluïda entre la ciutadania i l'administració. El llançament de l'app es produeix ara en una primera fase: pretén presentar-se en aquesta fase inicial per a mesurar-ne l'impacte d'ús i acceptació i així consolidar-se i evolucionar afegint noves funcionalitats i serveis digitals a la ciutadania.

Amb l'aplicació per a dispositius mòbils, l'Ajuntament de Palma vol implantar un major grau de comunicació en el servei a la ciutadania, al temps que es complementen la resta de canals disponibles d'atenció ciutadana presencial, telefònic i web.