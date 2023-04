L'Associació Veïnal Coll d'en Rabassa reuneix 8.000 signatures per evitar l'esbucament d'El Bungalow

El president de l'Associació Veïnal Coll d'en Rabassa, Joan Forteza, s'ha reunit aquest dijous amb Aina Calvo, delegada del Govern espanyol a les Balears, per entregar les 8.000 signatures presencials recollides en contra de la decisió de Demarcació de Costes d'esbucar l'edifici 'El Bungalow'.

Forteza també ha presentat una còpia de l'Acta del Ple de l'Ajuntament de Palma, celebrat el passat mes de novembre, en el que es va aprovar per unanimitat de tots els partits polítics una transaccional per poder protegir i en un futur catalogar, l'edifici 'El Bungalow', i comunicar l'acord del Ple a Demarcació de Costes, sol·licitant expressament la paralització de totes les seves actuacions, mentre conclouen els tràmits per la protecció de l'edifici 'El Bungalow'.

Des de l'Associació de veïnats han volgut remarcar que «una democràcia participativa es deu als ciutadans», i que insisteixen a paralitzar cautelarment les tasques d'enderrocament mentre conclouen els estudis per a la protecció de l'edifici. «'El Bungalow' és un patrimoni

popular pel barri del Coll i per tota la ciutat i volem la seva protecció», ha reivindicat Forteza.