Es reprèn la campanya de vals de descompte de PalmaActiva després de l'aturada per motius tècnics

Aquest dimecres, 12 d'abril, a les 10 hores es reprèn la campanya de vals de descompte de PalmaActiva. La campanya es torna a posar en marxa després de l'aturada per motius tècnics de dia 28 de març.

Durant les hores en les quals la campanya va estar activa, els dies 27 i 28 de març, es varen bescanviar 8.900 vals dels 50.000 que es varen alliberar. La campanya es reprèn en el mateix punt en el qual va quedar dia 28. Per això es recomana a la ciutadania que consulti al web els establiments que encara tenen vals de la primera remesa, de la qual ja es varen bescanviar aproximadament el 20%.

Els següents dies d'alliberament de vals seran el 26 d'abril i el 12 de maig, ambdós dies també a les 10 hores.

Campanya

En aquesta quarta campanya de vals de descompte de PalmaActiva el descompte és de 10 euros per 16 euros de despesa. Es poden acumular fins a tres vals a cada establiment, això és, 30 euros de descompte per 48 euros de despesa per comerç. Poden emprar els vals –fins a 9 per persona– persones majors de 16 anys amb DNI o NIE.