El nou carnet bibliotecari de Palma ret homenatge a Joan Miró

Aquest dimarts s'ha presentat a la biblioteca de Cort el nou 'Carnet Bibliotecari d'Avantatges Culturals'. El tinent de Batle de Cultura i Benestar Social, Antoni Noguera, la directora general de Cultura i Comunitat, Tina Codina, el coordinador general de l'àrea, Miquel Àngel Contreras, i la coordinadora de biblioteques, Margalida Plomer han participat en l’acte de presentació.

Aquest nou carnet, que substituirà l'antiga credencial de biblioteques, du imprès un fragment d'una obra de l'artista català Joan Miró, que va viure a Mallorca i és considerat un dels artistes més importants del segle XX.

Des de Cort han explicat que el format de la targeta és més còmode i que s'amplien les prestacions als usuaris. Un dels avantatges és la gratuïtat per a l'accés al Castell de Bellver, una joia de l'arquitectura medieval. El carnet també durà descomptes per a teatre: les persones titulars de la nova targeta tendran un 50% de descompte a les entrades de la xarxa dels teatres municipals (Catalina Valls, Mar i Terra i Xesc Forteza). Amb el carnet també es tendrà accés preferent a les activitats de l'àrea de Cultura, especialment a les més massificades com els itineraris de Can Balaguer ‘Altres mirades’.