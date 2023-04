Palma inaugura el darrer dels monòlits dedicat a les Homilies d’Organyà a les Balears

Aquest dilluns s’ha inaugurat a Palma el darrer dels monòlits dedicat a les Homilies d’Organyà a les Illes Balears. La figura forma part de la iniciativa Ruta de la llengua catalana i ha estat instal·lada per la Direcció General de Política Lingüística, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Palma.

La inauguració ha anat a càrrec del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company; el secretari autonòmic d’Universitat, Recerca i Política Lingüística, Miquel Àngel Sureda; la directora general de Política Lingüística, Beatriu Defior; el director insular de Política Lingüística del Consell de Mallorca, Lluís Segura, i el regidor d’Educació i Política Lingüística de l’Ajuntament de Palma, Llorenç Carrió.

La Ruta de les Homilies d’Organyà és un recorregut pels territoris de parla catalana amb indrets, esdeveniments i persones que han contribuït a configurar la llengua catalana. Té com a objectiu reforçar el compromís ciutadà amb el català i reforçar els lligams i les complicitats entre diversos indrets on es parla la llengua. Promoguda per l’Associació d’Amics de les Homilies d’Organyà, té el suport del Govern de les Illes Balears, la Generalitat de Catalunya i la Generalitat Valenciana.

Des de principi del segle XX s’ha considerat que les Homilies d’Organyà eren el text escrit més antic en català. Fa poc, un nou estudi ha revelat que el text més antic seria el Llibre Jutge de la Seu d’Urgell (una còpia en català del Liber Iudiciorum, el codi de lleis got vigent fins al segle XIII), que dataria entre el 1060 i el 1080. En qualsevol cas, les Homilies d’Organyà mantenen un valor simbòlic que els permet representar el naixement de la llengua.

La Ruta de la llengua catalana té diversos punts d’interès i a cada punt s’hi ha alçarà un monòlit dedicat a les Homilies, creat per l’artista Ramon Maria Jounou. Cada punt simbolitza un moment o concepte clau per a la llengua catalana, com els orígens, l’expansió, la Renaixença, la normativització, la resistència, el caràcter nacional i oficial, la consciència lingüística o l’interès per la llengua. Cada lloc disposarà d'un itinerari cultural vinculat a la llengua catalana. En els propers dies, les rutes estaran disponibles al web dgpoling.caib.cat i al web de l'Ajuntament de Palma.

Actualment ja es poden visitar els monòlits d’Organyà, de Montserrat i d’Andorra (Encamp) així com els de Sant Francesc, Eivissa i Maó, inaugurats recentment. Els punts de la ruta prevists eren nou inicialment. De les Illes Balears, només hi havia prevista una ruta a Mallorca, però des de la DGPL s’ha volgut que totes les illes hi siguin presents. És per això que s'ha promogut la creació d’un trajecte cultural i la plantació d’un monòlit a cada una de les illes.