El Consell elabora un pla de xoc contra el lloguer turístic de pisos a Palma

El Departament de Transició, Turisme i Esports del Consell de Mallorca ha elaborat un pla de xoc específic per a lluitar contra l’oferta il·legal d’habitatges turístics plurifamiliars a Palma. Es tracta d'un full de ruta que ve marcat per la incorporació el mes d’abril de cinc inspectors al Servei d’Inspecció.

En total, la Direcció Insular d’Ordenació Turística comptarà a partir d’ara amb 20 inspectors. A més, una de les mesures recollides en el pla de xoc contra el lloguer turístic il·legal a Palma és l’increment de les hores d’inspecció, que s’allarguen als horabaixes i als caps de setmana. L’objectiu és poder detectar els anuncis que es publiciten durant aquestes franges horàries.

El pla de xoc contra l’oferta turística il·legal d’habitatges plurifamiliars a Palma disposa d’un pressupost total de 700.000 euros. Durant el 2022, es varen localitzar 237 habitatges a Mallorca, majoritàriament a Palma, que es publicitaven il·legalment. La intenció de la institució insular a través d’aquest pla de treball és detectar-ne entre 800 i 1.000 només a Palma. Cal recordar que les infraccions per comercialitzar turísticament un pis en Palma es qualifiquen de molt greus i això implica una sanció que oscil·la entre els 40.001 i els 400.000 euros.

Una de les actuacions que s’hi recullen és la identificació de pisos turístics il·legals mitjançant la geolocalització. Aquest estudi, que s’iniciarà durant aquest mes d’abril, es durà a terme juntament amb la Universitat de les Illes Balears i l’Observatori de Turisme Sostenible. S’estima que es detectaran més de 500 pisos de lloguer turístic vacacional il·legal a la ciutat.

Inicialment, s’identificaran els 20.000 habitatges plurifamiliars del municipi de Palma amb més possibilitat d’anunciar-se com a allotjament turístic sense la llicència que pertoca. Per això, s’utilitzaran les dades d’anuncis a les plataformes en línia; s’elaboraran mapes de calor per determinar els punts calents de la localitat; es creuaran les dades obtingudes amb l’arxiu de parcel·les cadastrals; s’analitzaran les bases de dades espacials per obtenir el valor mitjà de proximitat d’anuncis per parcel·la cadastral, i s’identificaran aquests terrenys.

D’altra banda, s’ha creat una bústia electrònica de denúncia específica per als habitatges que fan lloguer vacacional no regulat en edificis plurifamiliars de Palma: lloguerturisticpalma@conselldemallorca.net. Qualsevol persona que pugui aportar informació sobre lloguer turístic il·legal ho pot comunicar al Consell a través d’aquesta adreça electrònica. Així mateix, durant el mes d'abril s'iniciarà una campanya de conscienciació sobre el pla d'inspecció.