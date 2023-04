El pròxim dissabte 22 d'abril reobrirà 'El Mercadet' de Son Fuster

El pròxim dissabte 22 d'abril torna a Son Fuster 'El Mercadet', una iniciativa amb la qual l'Ajuntament de Palma cerca incentivar el mercat local de bescanvi, segona mà i antiguitats entre la ciutadania, fomentant «el consum responsable, la reutilització i el reciclatge».

Feia tres anys que no es feia aquest mercat per mor de les restriccions sanitàries de la pandèmia de la Covid-19. Així, segons han indicat des de Cort, hi haurà tres tipus de llocs: professionals, general i eventuals.

La primera tipologia fa referència a professionals permanents durant tot l'any, ja sigui per vendre articles nous procedents de liquidació d'estocs, articles de qualsevol tipologia de segona mà o productes de col·leccionisme. En total hi participaran 12 professionals durant tot l'any. Hi haurà també dues 'food track' per a la venda de productes alimentaris i begudes.

Pel que a la categoria general, adreçada a la venda d'objectes de segona mà, antiguitats i liquidació d'estocs de manera ocasional (durant sis mesos amb una periodicitat de tres dissabtes de mercat i un de descans) s'hi han rebut 158 peticions. Segons Cort, val a dir que només hi ha capacitat per acollir 135 paradetes, per tant, la resta de sol·licitants conformaran una borsa d'espera auxiliar.

La darrera categoria, l'eventual, suposa una autorització personal i intransferible de caràcter ocasional, que donarà dret a l'ocupació d'un lloc de venda amb nombre prefixat durant un o diversos dissabtes amb un màxim de vuit dies de mercat, que podran ser seguits o alterns, amb un termini de vigència de sis mesos. En aquest cas el nombre de sol·licituds presentades ha estat de 32.

La ubicació serà la mateixa on es feia abans, és a dir, la zona d'aparcament de Son Fuster, situada al costat de les instal·lacions esportives, entre la PM-27 i el camí Vell de Bunyola. Es farà tots els dissabtes no festius de 8.00 a 13.30 hores.